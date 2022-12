mercredi 21 décembre 2022 • 666 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les détails du contrat actuel de Didier Deschamps ont été dévoilés, avant une nouvelle prolongation prévue dans les prochaines semaines.

Alors que son contrat expire dans quelques jours, l'avenir de Didier Deschamps est assez flou. Il y a quelques semaines encore, tout le monde pensait que son aventure à la tête des Bleus allait se conclure au terme de ce Mondial, quelle que soit l'issue finale de la compétition pour la France. Mais la donne a bien changé, et l'ancien joueur de Chelsea et de l'OM, entre autres, n'écarte clairement pas la possibilité de prolonger.



La tendance serait même à une prolongation selon les différentes informations publiées ces derniers jours. Hier, RMC Sport nous apprenait par exemple que DD était chaud pour rempiler, mais à deux conditions : un contrat plutôt long, alors que la Fédé devrait lui proposer "seulement" deux ans supplémentaires, et en attente des résultats de cet audit interne lancé par la ministre des Sports, visant notamment Noël Le Graët.



De belles primes



De son côté, le quotidien L'Equipe cité par Footmercato, dévoile les dessous du contrat actuel du sélectionneur tricolore. On apprend notamment qu'il perçoit 2,5 millions d'euros annuels brut. Un salaire relativement bas pour un sélectionneur d'une puissance mondiale - c'est bien moins qu'Hansi Flick ou Gareth Southgate par exemple - auquel il faut rajouter quelques primes et bonus, comme ces 22.000€ perçus à chaque match sous forme de rétribution pour son image.



En cas de bons résultats de son équipe, il est aussi récompensé, et il va par exemple toucher 290.000€ après le très bon parcours de l'EDF lors de ce Mondial au Qatar. A noter que le volet économique ne semble pas vraiment être parmi les principaux points de discussions entre le coach et la FFF, ce qui nous fait penser qu'en cas de prolongation, il continuera avec des émoluments plutôt similaires à ceux qu'il touche actuellement.