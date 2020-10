lundi 19 octobre 2020 • 376 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Dans une interview avec Sofoot, Omar Daf, l’ancien adjoint d'Aliou Cissé sur le banc des Lions du Sénégal, ne dit pas non au poste de sélectionneur. L'actuel entraîneur de Sochaux (Ligue 2), a aussi évoqué le bon état de santé de son équipe qui va mieux que les saisons dernières.

« On a fait la Coupe du monde ensemble, mais depuis je suis l’entraîneur de Sochaux, ce n’est plus possible. Avec Aliou, il y a un lien très fort. On s’appelle régulièrement, il est passé à Sochaux cet été. On retravaillera peut-être ensemble, un jour. Je suis un jeune entraîneur, j’ai besoin d’être sur le terrain tous les jours. Sélectionneur, c’est une autre façon de travailler. Je ne dis pas que je ne serai jamais tenté par une sélection, c’est quelque chose de passionnant. On verra ce que l’avenir nous dira, car dans ce milieu, il ne faut fermer aucune porte ».

En tout cas sur les réseaux sociaux, beaucoup souhaient qu'il dirige l'équipe du Sénégal un jour.