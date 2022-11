Ce que Gana demande à ses partenaires pour battre l'Equateur

iGFM (DOHA) Idrissa Gana Gueye a invité ses partenaires à travailler plus l'efficacité et ne pas encaisser de but, contre l'Equateur, lors de la 3e journée de la Coupe du monde, dans le groupe A. Le milieu de terrain sénégalais s'exprimait en zone mixe, après la victoire (3-1) devant le Qatar.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)

