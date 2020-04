Gana Gueye milite pour la venue de Kalidou Koulibaly au PSG !

iGFM-(Dakar) Le nom de Kalidou Koulibay revient à chaque mercato du côté du PSG. Le défenseur central sénégalais appartient toujours à Naples (il est sous contrat jusqu’en 2023) et pourrait enfin quitter le club italien l’été prochain pour le champion de France. C’est en tout cas le souhait de Gana Gueye, le milieu de terrain parisien, qui est lui arrivé il y a bientôt un an. Sur Canal Plus Sport, il a affirmé qu’il serait très heureux de voir débarquer son coéquipier en sélection nationale.

« Je n’en ai encore parlé avec personne, à part un de mes coachs qui m’a envoyé un message en me disant que ça serait super. Oui, bien sûr, ça serait super pour lui et surtout pour le club. Ce serait super pour moi aussi d’avoir un autre Sénégalais dans le club. Je m’entends très bien avec lui. Je l’appelle « mon général ». Je pense que s’il vient ici, ce sera une bonne chose pour lui », a lâché le joueur du PSG, expliquant au passage de rien savoir sur l’avenir de Sadio Mané et un éventuel retour en France.