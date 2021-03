mardi 9 mars 2021 • 151 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Gana Gueye, s’est livré sur les ambitions et la forme actuelle des Rouge et Bleu à la veille des grandes échéances qui les attendent notamment la réception du FC Barcelone.

Idrissa, comme le reste de l'équipe, on sent que ça y est, tu es bien physiquement, tu commences à reprendre du volume. Tu le ressens aussi ?

Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Il a fallu un peu de temps pour reprendre la forme et essayer d'aller de l'avant, parce que c'était une période compliquée pour tout le monde. Notamment, pour nous qui sommes allés en finale (de Champions League) et qui sont revenus tout de suite après pour enchaîner avec le championnat. C'était compliqué. On le voit avec d'autres clubs à l'étranger, c'est pareil.

Un nouveau coach est arrivé pendant la trêve hivernale, comment le groupe a vécu ce changement ?

Ça s'est très bien passé pour tout le monde, on a vu que c'était un coach très sympa et qu'il était ouvert à tous les joueurs, qu'il était là pour aider l'équipe à avancer. Il a appris à connaître les joueurs, personnellement d'abord et après sur le terrain, trouver le meilleur de chacun pour construire une bonne équipe.

Qu’est-ce qui a changé concrètement lors des entraînements ?

Il y a beaucoup d'intensité. Quand le coach est arrivé on a eu beaucoup de courses et on s'attendait à ça. On savait que c'était un coach qui aimait bien mettre de l'intensité aux entraînements et faire courir ses joueurs. On a eu beaucoup, beaucoup de travail physique parce qu’il estimait sûrement qu'on était un peu à la traîne physiquement. C’est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être mieux sur le terrain, d'avoir un peu plus la confiance et de savoir que l'on peut terminer les matchs sans être fatigué physiquement.

Comment vous le vivez, vous les joueurs, d’être dans la peau du poursuivant cette saison en championnat ?

C'est une saison assez compliquée pour tout le monde compte tenue de la situation. Sans le public dans les tribunes, quand les adversaires viennent au Parc ils n'ont pas la pression qu'ils avaient avant. Cette saison, on n'a pas l'avance qu'on avait les saisons précédentes. Maintenant, c'est à nous de tout donner. Le plus important c'est de terminer cette saison et de finir champion. Et après, on oubliera tout ça. Ça ne sera que des souvenirs. Je l’espère.

On a enchaîné cette semaine avec deux victoires en championnat et en Coupe de France, il faut maintenant basculer sur la Champions League. Dans la tête d'un joueur, c'est facile à faire ?

Parfois c'est compliqué, surtout quand les matches s'enchaînent parce qu'il y a la fatigue mentale et la fatigue physique. Il faut essayer de gérer tout ça avec le staff, on essaie de bien récupérer. Il faut surtout ne pas trop réfléchir. Il faut toujours rester connecté. Peu importe, Coupe de France, Championnat ou Champions League. Il faut toujours garder le même niveau d'intensité, le même niveau de sérieux et de préparation.

Comment vous vous sentez à deux jours du match retour face à Barcelone ?

Comme je l'ai dit, on reste prêt pour toutes les situations. J'avais plus d'appréhension pour le match contre Brest, pour la préparation, pour la concentration, que pour des matches comme Barcelone, où je sais que tout le monde sera prêt, motivé et concentré à 200%.

Il y a un an, il y avait le match retour face à Dortmund, un des meilleurs souvenirs de la capitale avec les supporters. Là ils ne seront pas là, est-ce que c'est difficile pour vous ?

C'est le meilleur souvenir de la saison passée après les titres, tout ce qu'on a gagné pendant le Final 8, mais honnêtement ce match contre Dortmund, avec les supporters qui sont venus nous accueillir, c'était magnifique. Malheureusement, on n'aura pas ça cette année. En tout cas, j'espère bien qu'ils nous feront quelque chose qui pourra nous motiver encore davantage et nous faire revivre ces moments qu'on a eu l'année dernière.

