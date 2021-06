mercredi 2 juin 2021 • 242 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La structure Gaston Productions revient au devant de la scène avec déjà six gros combats de lutte avec frappe. Après une première entre Lac 2 et Eumeu Sène qui s'est déroulée au mois d'avril 2021, cinq sont en ligne de mire. IGFM fait le point sur les dates des affiches de rêve avec le promoteur, Gaston Mbengue.

"Seul Dieu est à l'origine de tout ça. Si je suis revenu en force c'est grâce à lui. Le Sénégal traverse des moments difficiles à cause de la pandémie. Je pense que le pays a besoin de stabilité et nous devons tous travailler. Nous devons tous contribuer à la stabilité du pays. Donc, puisque les lutteurs font partie de la société, il faut participer à la stabilité du pays à travers la lutte qui est un loisir. Le pays a besoin de loisirs", a expliqué le Dong King de l'arène joint au téléphone par IGFM, ce mercredi, avant de nous détailler les dates de ses combats de rêve.

L'agenda détaillé

31 juillet 2021 : Balla Gaye 2 vs Bombardier

Janvier 2022 : Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2

Février 2022 : Eumeu Sène vs Bombardier

Juillet 2022 : Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux

Décembre 2022 : Balla Gaye 2 vs Eumeu Sène