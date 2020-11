Faute de Ballon d’Or, qui ne sera pas attribué en cette année si particulière, la cérémonie des Globe Soccer Awards, organisée par l’Association européenne des clubs (ECA) et l’Association européenne des agents (EFAA), sera l’une des rares à décerner un titre de joueur de l’année. La liste des 8 nommés pour cette distinction a été dévoilée lundi.

Sadio Mané face à Ronaldo, Messi, Lewandowski...

Il s’agit de Ciro Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juve), Karim Benzema (Real), Lionel Messi (Barça), Marquinhos (PSG), Robert Lewandowski (Bayern), Sadio Mané (Liverpool) et Serge Gnabry (Bayern).

Autant le dire tout de suite, les chances de Mané, seul Africain en lice, sont très minces. Malgré le titre de champion décroché par Liverpool en Premier League, les Reds ont été éliminés dès les 8es de finale en Ligue des champions, sans participer au Final 8, ce qui limite sérieusement ses chances, alors que Robert Lewandowski, vainqueur de la C1 avec le Bayern, fera figure d’immense favori. Rendez-vous le 27 décembre pour connaître le lauréat.

