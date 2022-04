Guinée : Kaba Diawara encore nommé sélectionneur (Officiel)

iGFM (Dakar) Kaba Diawara a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. Quelques semaines après avoir quitté son poste, l'ancien attaquant guinéen, retrouve le banc du Syli. Il a été préféré à Lappé Bangoura, Morlaye Soumah et Moussa Théa. La première mission de l’homme de 46 ans sera de qualifier la Guinée pour la CAN 2023 en sortant d’un groupe D relevé qui comprend l’Egypte, le Malawi et l’Ethiopie. Rendez-vous à partir de juin.

𝗞𝗔𝗕𝗔 𝗗𝗜𝗔𝗪𝗔𝗥𝗔 est nommé sélectionneur du Syli National A de Guinée#FGF #CONORFGF #SyliNational pic.twitter.com/eVcV3HMhQI

