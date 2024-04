mardi 16 avril 2024 • 1345 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Nicolas Jackson (Chelsea), a marqué les esprits pour différentes raisons lors de la dernière rencontre de Premier League lundi contre Everton qui a vu les Blues s'imposer 6 à 0. Quelques heures après l'implication de l'attaquant sénégalais dans un penaltygate, l'entraîneur Pochettino a haussé le ton.

Lors de ce succès sans appel à Stamford Bridge, Cole Palmer a particulièrement brillé, en inscrivant un quadruplé. Nicolas Jackson n'était pas en reste, participant activement à cette démonstration. Le Lion a d'abord été décisif en délivrant une passe décisive pour l'ouverture du score (16e) puis il a marqué son dixième but de la saison de Premier League juste avant la mi-temps (44e). Ce nouveau pion est le reflet de sa progression constante depuis son arrivée à Chelsea l'été dernier en provenance de Villarreal malgré les critiques et quelques passages à vide.



Cependant, l'éclat de sa performance a été assombri par un incident survenu lors de l'attribution d'un penalty. Après une faute sur Noni Madueke dans la surface de réparation, un conflit a éclaté sur qui devrait tirer le penalty. Cole Palmer, désigné tireur officiel, a insisté pour prendre le penalty. Madueke, ailier droit d'origine nigérianne, voulait aussi tirer. La tension monta lorsque Conor Gallagher, le capitaine, intervint pour régler la dispute en faveur de Palmer. Nicolas Jackson, souhaitant également tirer, fut impliqué dans l'altercation avant de se voir refuser la tentative par Palmer. Ce dernier a finalement inscrit le penalty, et l'international sénégalais (13 capes) a refusé de célébrer avec son partenaire. Ambiance…



“Comme des enfants” (Pochettino)



L'incident a créé une tension palpable sur le terrain, illustrant un moment de discordance au sein de l'équipe qui, selon l'entraîneur Mauricio Pochettino, doit servir de leçon. “La discipline est la chose la plus importante dans notre équipe et les attaquants doivent montrer qu’ils ont soif de marquer des buts, mais ce type de situation il faudra le clarifier. Je n’accepterai pas ce type de comportement. Je vais être très fort. On ne peut plus se comporter comme des enfants. Je leur ai dit la même chose. Je promets que cela n’arrivera plus. Quand on a une équipe jeune, parfois les objectifs personnels sont au premier plan.” a déclaré avec véhémence le coach des Blues après la rencontre. Jackson est prévenu…