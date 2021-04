mardi 13 avril 2021 • 378 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Comité National de Gestion (Cng) de la lutte condamne les incidents survenus, à l’Arène Nationale, dimanche dernier, lors du Gala organisé par le promoteur Serigne Modou Niang.

Dans un communiqué transmis à la presse, le président du CNG de lutte a affiché “sa désolation, son amertume et sa déception au vue des dommages subis qui sont très regrettables”. “Ces comportements, que l’on croyait dépassé, ont surpris l’équipe dirigeante et n’honore aucunement le monde de la lutte. C’est pourquoi le Cng de lutte identifiera, traquera les fauteurs de trouble et des sanctions, à la hauteur de leur faute, seront prononcées quel que soit le niveau de responsabilités”, a prévenu Bira Sène, indiquant que le Comité National de Gestion de lutte ne cautionnera jamais de tels comportements aux antipodes de l’éthique sportive.