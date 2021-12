samedi 11 décembre 2021 • 679 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite aux incidents survenus lors du combat de lutte avec frappe qui devait opposait Siteu à Papa Sow, dimanche dernier, le CNG a rendu son verdict.

C'est du lourd. Selon le président du Comité national de gestion (Cng) de lutte, Bira Sène contacté par IGFM, le batteur de Siteu, qui avait agressé Papa Sow, a été effectivement suspendu 15 ans ferme. Pire, Siteu a été délesté de la somme de 500 000 Fcfa pour réparation de chaises saccagées, à l'arène nationale. Et, des accompagnateurs de Papa Sow, Franc et Gora Sow sont suspendus 6 mois, dont 1 mois ferme. Papa Sow lui, écope d’un avertissement ferme.

Pour rappel, à cause des débordements notés le 5 décembre 2021, le combat Siteu-Papa Sow a été annulé. Ce dernier a par la suite porté plainte pour agression.