iGFM (Dakar) A la veille du match Qatar-Sénégal, pour le compte de la 2e journée de la Coupe du monde dans le groupe A, Aliou Cissé a fait le point.

"Ballo-Touré a repris hier mais il sera absent contre le Qatar. Pour Abdou Diallo ça va et il sera apte pour le match de demain. Quant à Cheikhou Kouyaté, il pourrait peut-être reprendre la course ce jeudi", a fait savoir le sélectionneur national, en conférence de presse de veille de match.



Pour rappel, Kouyaté et Diallo ont été touchés lundi, lors du match face aux Pays-Bas. Quant à Ballo-Touré, il a été touché avant le début du Mondial.



Le match Qatar-Sénégal est prévu, ce vendredi, à Doha, à 13h GMT (16h heure de Qatar).



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)