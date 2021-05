mardi 4 mai 2021 • 351 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Confédération africaine de football (CAF) met ses menaces à exécution à un mois du début des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. 21 ont été recalés et ne comptent pas le moindre stade aux normes sur leur territoire.

Après avoir annoncé ces derniers mois sa volonté de durcir le ton en matière de qualité des infrastructures, l’instance panafricaine a publié lundi la liste des stades homologués, pays par pays, pour les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022 qui débutent en juin.

Parmi les 56 pays membres, 21 ont été recalés et ne comptent pas le moindre stade aux normes sur leur territoire. En attendant que des travaux soient menés, ces nations seront contraintes de trouver une solution pour jouer leurs matchs «à domicile» dans un autre pays. C’est notamment le cas du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Burundi, de la Gambie, de la Centrafrique, du Tchad, du Liberia, du Niger, et de la Sierra Leone.

La présence du Sénégal fait tâche

La présence parmi cette liste de «cancres» fait vraiment tache pour le Sénégal qui a pris ses quartiers depuis deux ans au Stade Lat Dior de Thiès suite à l’indisponibilité prolongée du stade Léopold Sedar Senghor. Le finaliste de la dernière CAN et 1ère nation africaine au classement FIFA proposait il y a quelques mois encore de co-organiser la CAN 2025 avec la Guinée voire d’organiser une CAN seul dès que possible… Notons que la RD Congo aurait également pu se retrouver dans cette liste mais qu’elle s’en sort grâce à la présence sur son sol d’un stade privé, celui du TP Mazembe, qui accueillera les matchs des Léopards.

L'Afrique du Sud, l'Egypte, le Nigeria...aptes

A l’inverse, l’Afrique du Sud dispose de pas moins de 13 stades homologués, l’Egypte et le Nigeria de 7 enceintes chacun, le Maroc de 6 stades, le Cameroun de 5 et la Guinée Equatoriale de 4 ! Pas un hasard puisque la plupart de ces pays ont récemment accueilli une CAN ou s’apprêtent à le faire, dans le cas du Cameroun.

