jeudi 22 juillet 2021 • 245 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) Selon nos confrères de L'Equipe, les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo ont annoncé jeudi que onze nouveaux cas positifs au Covid-19 avaient été détectés.

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août) a indiqué que onze nouveaux cas positifs au Covid-19 avaient été détectés, ce jeudi. Parmi eux figurent deux athlètes, dont les identités n'ont pas été dévoilées.

Un peu plus tard dans la journée, la délégation de République tchèque a annoncé que Marketa Nausch-Slukova, joueuse de beach-volley, avait été testée positive au Covid-19. Elle a dû renoncer au tournoi olympique. C'est le cinquième cas positif au sein de la délégation tchèque.

Les précédents étaient Simon Nausch, entraîneur de beach-volley et époux de Marketa Nausch-Slukova, Ondrej Perusic (beach-volley), Pavel Sirucek (tennis de table) et Vlastimil Voracek (médecin de la délégation). Le Comité olympique tchèque a décidé de mener une enquête sur la possible contamination lors du vol charter qui a emmené les sportifs de Prague à Tokyo.

L'équipe des Pays-Bas a, elle, fait savoir que Reshmie Oogink, membre de l'encadrement de la sélection de taekwondo, était lui aussi positif au Covid-19. C'est le deuxième cas au sein de la délégation néerlandaise, après Candy Jacobs (skateboard).

Le total de personnes contaminées sur les différents sites des JO ou au sein de l'organisation et des participants s'élève désormais à 86.