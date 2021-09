mercredi 29 septembre 2021 • 135 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Choc au sommet en Ligue des Champions, ce soir (19h GMT). Dans le groupe H, la Juventus accueille Chelsea, le tenant du titre. Édouard Mendy est attendu pour répondre à ses compatriotes, Gana Gueye et Sadio Mané auteurs d'une belle soirée hier.

C'est sans conteste l'affiche de la soirée de ce mercredi en Ligue des Champions. Pour le compte de la 2e journée du groupe H, la Juventus reçoit Chelsea dans son antre. Victorieuses lors de la première levée, les deux écuries jouent sans doute la future première place de la poule. Mais pour la Vieille Dame, qui réalise un mauvais début de saison (10e place seulement en Serie A), ce choc arrive peut-être un peu tôt. Massimiliano Allegri doit en effet se passer de deux armes de poids pour l'occasion, Paulo Dybala et Alvaro Morata étant blessés.

Le tacticien italien part donc pour aligner un 3-5-2 devant Wojciech Szcezsny. Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci formeraient la charnière centrale. Juan Cuadrado à droite et Alex Sandro à gauche joueront le rôle de pistons. Dans l'entrejeu, on devrait retrouver un trio composé de Manuel Locatelli, arrivé de Sassuolo cet été, Rodrigo Bentancur et Adrien Rabiot. Enfin, devant, en l'absence des deux habituels titulaires, c'est Federico Chiesa qui devrait accompagner Moise Kean.

Absences de poids de part et d'autre

Du côté de Thomas Tuchel, désireux de faire oublier la défaite de ce week-end à domicile face à Manchester City (0-1, 6e journée de Premier League), c'est vers un 3-4-3 que l'on se dirige. Édouard Mendy, toujours très performant en C1, prendrait place dans les buts, tandis qu'Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et Thiago Silva constitueraient la ligne de défense la plus reculée. Ben Chilwell et Cesar Azpilicueta animeront les couloirs des Blues. Au milieu, en l'absence de N'Golo Kanté, positif à la Covid-19, c'est la paire Jorginho-Mateo Kovacic qui devrait être alignée d'entrée.

L'animation offensive des champions d'Europe en titre sera certainement à la charge de l'Allemand Kai Havertz et du Marocain Hakim Ziyech. Les deux hommes auront la lourde tâche d'épauler et de servir au mieux Romelu Lukaku, auteur de 4 réalisations en 7 apparitions toutes compétitions confondues depuis son retour à Londres. Voilà qui promet des étincelles du côté de Turin !