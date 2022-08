mercredi 3 août 2022 • 1046 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En conférence de presse, ce mercredi, l'international sénégalais, Kalidou Koulibaly a répondu à son ex-président, Aurelio De Laurentiis, qui a décidé de ne plus recruter de footballeurs africains.

"Je respecte chaque équipe nationale. Nous devons respecter les équipes nationales africaines tout comme nous respectons les équipes nationales européennes. J’aime jouer pour mon pays et personne ne peut me demander de ne pas aller jouer pour mon pays", a réagi le nouveau défenseur de Chelsea.



Pour rappel, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis a déclaré : «Je leur ai dit les gars, ‘ne me parlez plus des Africains !’», a lancé le dirigeant pour le podcast WSI Smart Talk . Avant de mettre une condition. «Je les aime, mais soit ils signent quelque chose confirmant qu’ils renoncent à jouer la Coupe d’Afrique des Nations, soit entre ce tournoi, les éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud, ces joueurs ne sont jamais disponibles ! Nous sommes les idiots qui payons des salaires uniquement pour les envoyer partout dans le monde jouer pour les autres.»