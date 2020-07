Kara Mbodj : « Ce que j’ai dit à Krépin Diatta »

iGFM-(Dakar) Dans un live Instagram, Kara Mbodj a encensé Krépin Diatta, en le considérant comme la prochaine star du football sénégalais.

Meilleur jeune joueur de la CAN 2019, Krépin Diatta s’est révélé aux yeux du monde lors de cette compétition. Malgré son âge (21 ans), il a aussi joué sa partition dans le parcours presque sans faute du Sénégal. Cette saison avec le FC Bruges, c’est la confirmation de son talent. Puisque le milieu de terrain a enchaîné de très belles performances en Jupiler League tout en augmentant ses statistiques personnelles.

Diatta est une véritable pépite. Plusieurs joueurs l’admirent et dans cette liste figure Kara Mbodj son coéquipier en sélection. Dans un live Instagram avec le sélectionneur des U20 Youssouph Dabo, le défenseur de 30 ans a fait l’éloge du milieu offensif.

« C’est un jeune qui est poli. Il n’a pas oublié d’où il venait et là il est en train de progresser petit à petit. Il a fait une très bonne saison. Il n’a qu’à continuer comme ça. Il est l’espoir de tout un pays et il est sur le bon chemin », a-t-il déclaré.

« Je lui dis tout simplement de continuer de croire en lui et de continuer à apprendre, de se fixer des objectifs. Il est capable d’aller au plus haut niveau s’il y croit et je pense que c’est le cas parce que j’ai discuté une fois avec lui quand j’étais à Anderlecht et qu’on avait joué contre Bruges », a conclu le joueur d’Al-Sailiya au Qatar.

Krépin Diatta a encore une fois crevé l’écran en club. Il a été auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues. Et est dans le viseur de plusieurs clubs européens.