samedi 16 avril 2022

iGFM (Dakar) Élu homme du match Manchester City-Liverpool (2-3), Sadio Mané a récolté une note positive grâce à son doublé, samedi, à Wembley, à l'occasion de cette demi-finale de la Coupe d'Angleterre.

L'homme du match : Mané (8) : démonstration. Très remuant sur le front de l'attaque et auteur d'un très gros travail au pressing, le Sénégalais a été récompensé en inscrivant le 2ème but des siens, d'un tacle venant punir une énorme boulette de Steffen (17e). L'ancien Messin, averti pour une faute sur Fernandinho (61e), a ensuite doublé la mise d'une superbe inspiration sur une reprise de volée (45e). Une envie et une intensité dignes d'une demi-finale de FA Cup. Remplacé par Jota (85e).