mercredi 2 novembre 2022 • 475 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'élimination cruelle de l'Olympique de Marseille fait les gros titres et l'Italie rend hommage au Napoli qui a enfin perdu cette saison, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne

La défaite de l'OM a du mal à passer



En France, la cruelle et terrible élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, hier soir, contre Tottenham (2-1) fait grand bruit. Alors qu'ils avaient réalisé une première période parfaite, les Phocéens se sont écroulés en fin de match et sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Ce matin, L'Équipe parle de «commotion européenne» pour les Marseillais. «Après avoir ouvert le score et cru à la qualification pour les 8es de finale, l'OM s'est fait punir en fin de rencontre. La désillusion est immense», commente le quotidien sportif. Pour La Provence, c'est simple, c'est «le fiasco de l'année.» Le journal local est extrêmement déçu par la tournure des évènements. Même chose pour La Marseillaise qui placarde que «les Olympiens tombent de haut» lors de cette 6e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Enfin, dans ses pages intérieures, Le Progrès indique que «l'OM quitte la scène européenne» par la petite porte. Ce matin, la pilule est dure à avaler pour l'OM…



L'Angleterre savoure mais…



En revanche, en Angleterre c'est un autre son de cloche car Tottenham a réalisé un sacré coup avec cette victoire sur le gong. The Guardian estime que «Højbjerg garde le meilleur pour la fin pour les Spurs.» Le Danois a crucifié les Phocéens dans le temps additionnel avec un coup de canon qui a permis aux Spurs de terminer premiers de leur groupe avec cette victoire. C'est le sens de la Une du Daily Mirror ce matin qui indique que ce «coup» permet au club londonien de prendre la tête. «La deuxième période a permis aux hommes de Conte de se qualifier en tant que leaders du groupe lors d'une soirée riche en rebondissements», écrit le tabloïd. Pour le Daily Star, ce sont bien les Spurs qui ont le «dernier rire.» Pour le Daily Express, c'est un «sauvetage inespéré.» Le Daily Mail se contente du minimum et rappelle que même «de cette façon, cette équipe accède aux matches à éliminations directes.» Et c'est largement suffisant. Cette victoire de Tottenham a donc permis au Sporting de se qualifier pour la Ligue Europa avec la troisième place du groupe, malgré sa défaite (2-1) contre l'Eintract Francfort, alors Record s'en amuse et titre que finalement cette qualif' : «est allée dans la poche des Lions.» C'est donc bien Marseille qui peut s'en vouloir ce matin…



Le Napoli tombe avec les honneurs !



En Italie, le Napoli n'est plus invaincu cette saison ! Et ce sont les Reds de Liverpool qui ont fait tomber cette équipe à Anfield (2-0). Cette défaite fait la Une du Corriere dello Sport qui ne s'attarde pas sur le revers des Napolitains mais savoure la qualification pour les 8es de finale de la compétition en tête du groupe avec 15 points. Le journal transalpin estime que «Naples est au milieu des étoiles» et être tête de série est une excellente nouvelle pour cette équipe. La Gazzetta dello Sport s'attarde sur le gros début de saison des Partenopei qui tombent après «13 matches sans défaites.» Pour The Guardian, les Reds ont fait un «travail à l'italienne», alors que le Daily Star met en avant le buteur au du temps additionnel : Darwin Núñez, qui «fait tomber Naples».



Avec Footmercato