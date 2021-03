jeudi 11 mars 2021 • 182 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) La Fédération zambienne de football (FAZ), dans un courrier envoyé mercredi à la Confédération africaine de football (CAF), a fait part de sa volonté d’organiser la CAN U17, qui a été annulée par l’instance continentale à cause de la pandémie de Covid-19.

‘’A la suite de l’annulation du tournoi de la CAN U17, nous voulons exprimer notre intérêt de l’abriter en Zambie à des dates qui vous conviendront’’, écrit la FAZ dans le courrier dont l’APS a obtenu une copie.

La Zambie rappelle avoir accueilli avec beaucoup de succès une édition de la CAN U20 et un tournoi du COSAFA, le Conseil des associations de football en Afrique Australe, de la même catégorie.

Prévue au Maroc du 13 au 31 mars, l’édition 2021 de la CAN U17 a été annulée par le comité d’urgence de la CAF. Cette décision a été prise au moment où certaines équipes, celle du Sénégal par exemple, étaient déjà en train de s’acclimater au Maroc, pour préparer la compétition.

Avant le Maroc, la FIFA avait déjà annulé ses compétitions masculines et féminines des U17 et U20, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le comité exécutif qui sera élu lors de l’assemblée générale de la CAF prévue vendredi à Rabat pourrait approuver la décision du comité d’urgence ou l’annuler.

