samedi 10 avril 2021 • 343 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Lac de Guiers 2, Eumeu Sène et Diène Kaïré ont été sanctionnés financièrement par le Comité national de gestion (CNG) de lutte, renseigne Lutte TV.

Le premier a perdu un total de 2 710 000 F CFA. Une sanction qui concerne les trois avertissements qu’il a écopés, soit 10% de son reliquat (1 500 000 F CFA), un surnombre de 40 personnes (600 000 F CFA) et un dépassement du temps de préparation mystique (310 000), entre autres.

Eumeu Sène, bien que déclaré vaincu par avertissement, a été délesté de 2 610 000 F CFA. "Pour Eumeu Sène, on nous a dit qu’il a eu 25 personnes de plus. Du coup, on lui a coupé 500 000 F CFA. Concernant le dépassement dans sa préparation physique, le CNG estime qu’il s’agissait de 31 minutes de retard. Ce qui fait qu’on lui a coupé un total de 310 000 F CFA. Il avait aussi écopé de quatre avertissements, ce qui lui fait une coupure de 1 500 000 F CFA, soit 10% de son reliquat", a détaillé le manager de l’ex-roi des arènes, Ibnou Diop, au journal spécialisé Sunulamb.

Le tombeur de Modou Anta, Diène Kaïré a perdu 270 000 F CFA, pour surplus de 8 accompagnants (160 000 F CFA), 6 minutes de retard dans la préparation mystique (60 0000 F CFA).

Concernant Modou Anta, son manager, Zale Mbaye, a précisé qu’il récupérera son chèque lundi prochain.