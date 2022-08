dimanche 28 août 2022 • 96 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe locale de la Guinée a perdu (0-1) contre celle du Sénégal sur des détails, a déclaré l'entraîneur guinéen, Lappé Bangoura, à la fin du match aller, comptant pour les éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) "Algérie 2023".

"Nous avons perdu sur des détails. On n'était pas dans le match pendant un moment avant de revenir dans la rencontre. Mais aussi l'équipe manque de rythme. Si le championnat était en cours, on allait peut-être avoir du rythme, mais ce n'est pas facile. Il est même difficile de s'entraîner normalement en Guinée quand il pleut.



Maintenant, on a perdu ici, mais on aura l'occasion de tenter de décrocher la qualification lors du match retour qui se jouera au Mali. Même si ce sera à Bamako, on espère retrouver notre public sur place. Le Mali est un pays frontalier comme le Sénégal. Vous avez tous vu ici, le public guinéen était présent et pourtant on ne jouait pas à domicile. Donc, on pourra avoir la même chose à Bamako. Nous voulons la qualification."