mercredi 5 mai 2021 • 181 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) Dos à dos à l'aller (1-1), Chelsea et le Real Madrid se retrouvaient ce mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions.

Thomas Tuchel décidait de miser sur Édouard Mendy, Thiago Silva, N'Golo Kanté et ses trois compatriotes Antonio Rüdiger, Timo Werner et Kai Havertz d'entrée pour tenter de forcer la décision. Zinedine Zidane, lui, titularisait les revenants Sergio Ramos et Eden Hazard aux côtés des tauliers Thibaut Courtois, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema. La Casa Blanca allumait la première mèche avec une frappe cadrée de Kroos, captée sans difficulté par Mendy (11e). Dans la foulée, les Blues répondaient par Antonio Rüdiger, dont la frappe obligeait Courtois à repousser des deux poings (13e). Le Belge se montrait encore vigilant sur un centre vicieux de Ben Chilwell (13e). Juste après une nouvelle tentative sans grand danger de Modric (16e), Werner pensait donner l’avantage aux siens mais était signalé hors-jeu (19e). Les Madrilènes reprenaient la direction des buts londoniens. Il fallait une magnifique horizontale de Mendy pour sortir une belle inspiration de Benzema à l’entrée de la surface (26e). Mais c’est bien Werner, tancé pour sa maladresse ces derniers temps, qui allait véritablement lancer le match. L’Allemand suivait bien pour reprendre de la tête, dans le but vide, un joli piqué de Havertz au-dessus de Courtois qui s’était écrasé sur la barre transversale (1-0, 28e).

Les protégés de TT s’en remettaient ensuite à Mendy, qui sortait le grand jeu sur une tête de Benzema à la réception d’un centre de Modric (36e). Dos au mur, les Merengues voyaient leurs adversaires revenir des vestiaires avec le couteau entre les dents. Havertz, magnifiquement servi par Cesar Azpilicueta, trouvait la barre de la tête (47e). Silva plaçait lui une tête juste au-dessus sur un bon coup franc botté par Chilwell (51e). Mount était tout proche du but du K.O. mais ratait le cadre (53e). Courtois se muait ensuite en sauveur face à Havertz (59e) puis Kanté (66e). Silva, sur corner, n’accrochait pas non plus le cadre de la tête (73e). Havertz était ensuite trop court sur un bon centre de Christian Pulisic (76e). Toujours en vie, le Real lançait des forces vives dans la bataille – Federico Valverde, Marco Asensio, Rodrygo - pour revenir dans la partie. Mais c'est bien Chelsea qui continuait à se créer des situations, comme sur cette frappe trop croisée et non cadrée de Pulisic (80e). L'Américain allait quelques instants plus tard anéantir les derniers espoirs espagnols en servant sur un plateau Mount qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 85e). Un but qui envoyait les pensionnaires de Stamford Bridge en finale de Ligue des Champions, où ils retrouveront, le 29 mai, à Istanbul, Manchester City pour une finale 100% anglaise. La deuxième en deux ans pour Tuchel et Silva. Zidane et le Real, eux, se dirigent vers une saison blanche...