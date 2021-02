mercredi 24 février 2021 • 420 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Babacar Ndiaye, le président de Teungueth FC est déçu du nul (0-0) que son club a enregistré hier, à Thiès, en Ligue africaine des Champions, contre le Zamalek, à domicile.

"Un peu de déception, mais ils (joueurs) n'ont pas démérité", a-t-il dit d'emblée, relevant tout de même la maladresse des attaquants. "Quand on est compétiteur et qu'on rencontre le Zamalek, on ne peut pas avoir deux balles de but et ne pas les mettre. Quand on est jeune footballeur, on doit être réaliste. La haute compétition c'est ça. On ne les met pas et après on a failli encaisser à la fin", a expliqué Babacar Ndiaye qui doit quitter Dakar, ce mercredi pour Alger avant de revenir avec la délégation de Mouloudia Club d'Alger le prochain adversaire de TFC lors de la 3e journée.

Le patron du club rufisquois a par ailleurs indiqué cette phase de poules est est "un mini-championnat". Et de préciser que "le Zamalek va rencontre l'Espérance de Tunis" et TFC "aura Mouloudia." Sur ce, il appelle tout le monde à continuer le travail.

Pour rappel, Teungueth FC a enregistré son premier point dans cette compétition qu'il découvre pour la première fois de son histoire, face au quintuple champion d'Afrique et vice-champion.

Lors de la 3e journée (5 ou 6 mars), TFC recevra le Mouloudia Club d'Alger (MC Alger), au stade Lat Dior de Thiès pour boucler la phase aller de cette phase de poules de la Ligue africaine des Champions.

Son adversaire d'hier défiera l’Espérance de Tunis pour le choc du groupe D.

Les Tunisiens qui sont allés arracher le nul (1-1) à Alger, ce mardi, sont leaders du groupe avec quatre points devant les Algériens et le Zamalek du Caire, qui comptent deux points. Teungueth FC qui a tenu en échec le Zamalek (0-0) un peu plus tôt, ferme la marche avec 1 point.