LDC : le PSG de Gana Gueye battu à Dortmund

iGFM (Dakar) Les supporters parisiens et les fans de football en général attendaient ce rendez-vous depuis de longues semaines. Le Paris Saint-Germain se déplaçait, mardi soir, sur la pelouse du Borussia Dortmund pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match pour lequel Thomas Tuchel faisait le choix de se passer de Mauro Icardi, alors que Kurzawa était préféré à Bernat, le tout dans un 3-4-3. Au final, ce schéma ne s’est pas avéré payant, puisque les Parisiens se sont inclinés 2-1. La première période était plutôt en faveur des Allemands, plus à l’aise que les Parisiens dans le jeu, avec un bon Jadon Sancho. Les troupes de Lucien Favre ont eu les meilleures occasions, mais c’est bien sur ce score nul que les deux équipes rentraient aux vestiaires.

Et c’est l’inévitable Erling Braut Håland qui a ouvert le score (1-0, 69e). Guerreiro reprenait un centre d’Hakimi dans la surface. Marquinhos contrait, mais le Norvégien traînait par là en renard et propulsait le cuir au fond. Mais la joie des locaux n’allait pas durer longtemps, puisque Neymar allait égaliser rapidement (1-1, 76e). Après une belle action individuelle de Mbappé, le Français décalait pour Neymar qui poussait le ballon au fond. Mais le BVB réagissait très vite également, et Håland signait un doublé avec cette frappasse en lucarne (2-1, 77e). Le PSG pourra au moins se consoler avec ce but marqué à l’extérieur. Rendez-vous le 11 mars pour le retour, où Tuchel devra composer sans Verratti ni Meunier.