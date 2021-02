dimanche 21 février 2021 • 298 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Dans un tweet, le président de Teungueth FC, Babacar Ndiaye a réagi à la demande de renvoi de 24h du match contre le Zamalek, formulée par le club égyptien qui est arrivé au Sénégal 48h avant alors qu'il devait être là 72h avant. La raison ? La compagnie aérienne que devait prendre le Zamalek n’était pas autorisée à survoler l’espace aérien mauritanien. Leur avion a dû faire demi-tour vers Alger où ils ont été obligés de passer encore une nuit avant de rallier le Sénégal ce dimanche à 18h30.

Pour le patron de TFC, cette rencontre aura bel et bien lieu, mardi, à Thiès, comme l'avait programmée la Confédération Africaine de football (CAF). Selon lui, le Zamalek aura deux jours de repos, dimanche et lundi avant de jouer. Il a par ailleurs précisé que les destabilisations et autres demandes de report ne perturbent pas son équipe qui reste sereine.

Pour rappel, ce match compte pour la 2e journée de la Ligue africaine des Champions.