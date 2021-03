mardi 16 mars 2021 • 211 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Teungueth FC débute la phase retour de la Ligue africaine des Champions, ce mardi (19h GMT), en Algérie, contre le Mouloudia Club d'Alger qui l'avait battu lors de la 3e journée dans le groupe D. Derniers de leur poule, les Rufisquois doivent s'imposer pour revenir dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

Dernier du Groupe D de la phase de poules de la Ligue africaine des champions avec un seul point après 3 journées, Teungueth FC entame le parcours retour ce mardi chez le Mouloudia Club d’Alger (MCA) qui l’a battu (1 – 0) il y a une dizaine de jours au stade Lat Dior de Thiès. Au risque de se faire irrémédiablement distancer pour la qualification aux quarts de finale, les Rufisquois se doivent de ramener un résultat positif de leur déplacement. Cela leur permettrait également de revenir dans la course à la qualification pour les quarts de finale.





Alors qu’il ne reste que trois journées à disputer – et deux matches à jouer à l’extérieur – Teungueth FC n’a plus le droit à l’erreur. Jusqu’ici, il n’a jamais été ridicule face à ses trois adversaires nord-africains (MCA, EST et Zamalek). Mais ce serait dommage de s’en contenter. Le club rufisquois a assurément les moyens de jouer aux trouble-fêtes dans son groupe D.





Vendredi dernier, contre l’US Gorée, en championnat, les hommes du coach Youssouph Dabo semblaient avoir la tête ailleurs. A ce match de ce mardi exactement et avaient été moins tranchants que d’ordinaire. C’est maintenant le moment de retrouver leur meilleur niveau.





Le programme de mardi (horaires en temps universel)





