mercredi 26 octobre 2022 • 147 lectures • 0 commentaires

FGFM (Dakar) Le basketteur international sénégalais, Babacar Sané, quitte la NBA Academy basée à Saly (Sénégal) pour les Etats-Unis plus précisément à la NBA G League Ignite où il a signé un contrat de deux ans, informe, ce mercredi, le Directeur général Anthony McClish.

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Babacar Sané. Après trois ans à la NBA Academy, l'international sénégalais quitte la formation qui l'a formé pour les Etats-Unis. En effet, l'ailier de 19 ans a rejoind officiellement la NBA G League, une ligue américaine mineure de basket-ball créée et dirigée par la National Basketball Association (NBA).



À Ignite pour deux ans



Ce sera plus précisement à Ignite que Babacar Sané va déposer ses valises pour les deux prochaines saisons. Son départ a été annoncé, il y a quelques semaines, dans les installations de la NBA Academy basée à Saly (Mbour, Sénégal), en présence de sa mère venue de la Gambie spécialement pour rencontrer son fils avant son voyage à Ignite, une équipe de basket-ball de développement affiliée à la NBA Gatorade League, basée à Henderson, dans le Nevada. Avant d'être officialisé, ce mercredi, par le Directeur général Anthony McClish.



Pour rappel, Babacar Sané faisait partie des 12 joueurs de la NBA Academy qui ont disputé la Basketball Africa League (BAL) cette saison avec le DUC (étape Dakar) dans le cadre du programme BAL Elevate lancé par la ligue organisée par la FIBA Afrique et la NBA pour les meilleurs clubs de Basket-Ball en Afrique.



Le natif de Bignona (Sud du Sénégal) devient ainsi le septième joueur de la liste Ignite 2022-23 qui n'a pas encore suivi le processus de repêchage de la NBA. Mieux, il sera éligible pour le repêchage de la NBA 2024 après avoir signé pour deux ans.



Sa nouvelle formation dévoile sa saison 2022-23 de la NBA G League contre les Oklahoma City Blue le vendredi 4 novembre.