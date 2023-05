mercredi 3 mai 2023 • 346 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le TP Mazembe vise le gardien de but, Alioune Badara Faty. Une information confirmée par le président du Casa Sports, Seydou Sané lors d'un appel téléphonique avec IGFM.

"C'est Lamine Ndiaye (coach TP Mazembe) qui a appelé pour manifester son désir de recruter Alioune Badara Faty. Il a juste exprimé son désir, mais pour le moment il n'y a rien de concret. Il n'y a aucune offre", a-t-il confié à IGFM, au téléphone, ce mercredi.



La direction du club congolais (RDC) souhaite donc recruter Alioune Badara Faty champion d'Afrique avec le Sénégal lors de la CAN 2021 et récent vainqueur du CHAN 2022 avec la sélection A'. Du côté du Casa Sports (Ligue 1, Sénégal), on ne s'opposera pas au transfert du portier de 24 ans. "Si une offre se présente, je le laisserai partir. Je ne bloquerai aucun joueur", a-t-il dit.



À noter que le TP Mazembe a jeté son dévolu sur Faty parce qu'ils ont pris une grosse claque il y a quelques semaines en Coupe de la CAF. Pire, avec 5 défaites en 6 matchs, le club emblématique de RD Congo a terminé dernier de son groupe. Après son élimination de la Ligue des Champions quelques mois plus tôt, le TPM n'a pas aussi brillé en Coupe CAF. Pour autant, une autre échéance importante arrive : la Super Ligue de la CAF. Une toute nouvelle compétition à 8 équipes qui doit débuter en août prochain. Les Congolais veulent donc se renforcer avant cette échéance et visent le gardien de but international sénégalais.