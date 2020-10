lundi 26 octobre 2020 • 90 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Les meilleurs buteurs européens se sont un nouvelle fois distingués. De Robert Lewandowski à Kylian Mbappé en passant par Jamie Vardy, le rythme imposé est déjà important en ce début de saison. Découvrez le classement réalisé par Footmercato.

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce second zoom de la saison, un visage bien connu s'est emparé de la toute première position de ce classement. Doublé lors du dernier exercice dans la dernière ligne droite par Ciro Immobile, Robert Lewandowski est reparti sur de grosses bases puisqu'il est le tout premier joueur à atteindre la barre des 10 buts inscrits. Un chiffre impressionnant, surtout qu'il n'a fallu que 5 rencontres de Bundesliga au Polonais.

Ce samedi contre l'Eintracht Francfort, c'est d'un triplé qu'il s'est illustré avec brio (5-0). De nouvelles réalisations qui lui permettent de prendre le large alors que ses deux plus proches adversaires jouent ce lundi soir. Tout d'abord, Paul Onuachu arrive en deuxième position grâce à ses 8 buts lors des 8 premiers matches de championnat. Le joueur de Genk affronte en ce moment La Gantoise avec la ferme intention de faire évoluer positivement son compteur but. Le podium est complété par le Sud-Coréen Heung-min Son. L'ailier de Tottenham affiche 7 buts en 5 matches et essayera de faire encore mieux dès ce soir. Il affronte Burnley et essayera de se rapprocher de la tête du classement. En quatrième position, on retrouve du coup Dominic Calvert-Lewin, l'une des satisfactions du début de saison en Premier League. Le buteur d'Everton n'a cependant pas trouvé la solution lors de la défaite des siens contre Southampton (2-0) et reste bloqué à 7 buts en 6 matches.

Kylian Mbappé déjà en embuscade

La cinquième place revient au joueur autrichien du Germinal Beerschot Raphael Holzhauser. Le joueur de 27 ans comptabilise 7 buts en 10 matches mais il n'a pas trouvé la faille lors de la défaite de son équipe contre Antwerp (3-2). Blessé, l'Équatorien du FK Sochi Christian Noboa était absent lors de la défaite des siens contre le Dinamo Moscou (3-1). Il reste bloqué à 7 buts en 11 matches. Lui aussi n'a pas joué pour un cas de positivité au Covid-19, Andrej Kramaric manque à Hoffenheim tenu en échec par le Werder Brême. Le Croate avait idéalement débuté la saison avec 6 buts en 3 matches. Sur un rythme fou, Kylian Mbappé arrive huitième grâce à un nouveau doublé avec le PSG contre le Dijon FCO (4-0) et affiche 6 buts en 4 matches. Il devance un autre buteur très rapide puisque l'attaquant du RB Salzbourg Patson Daka est neuvième avec 6 buts en 5 matches dont une nouvelle réalisation, contre l'Austria Vienne (2-0). Enfin, l'incontournable Jamie Vardy clôt ce top 10 grâce au but victorieux inscrit contre Arsenal (1-0). C'est déjà son 6e but en 5 rencontres de Premier League.

Avec 6 réalisations, Patrick Bamford (Leeds United), Ibrahima Niane (FC Metz), Mohamed Salah (Liverpool), Steven Berghuis (Feyenoord), Sardar Azmoun (Zenit), Artem Dzyuba (Zenit), Jordan Larsson (Spartak Moscou), Ezequiel Ponce (Spartak Moscou), Davidson (Alanyaspor) et Daan Heymans (Waasland Beveren) échouent aux portes de ce classement. À noter que juste derrière, Rodrigo Pinho (Maritimo), Thiago Santana (Santa Clara), Harry Kane (Tottenham), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Marcus Berg (Krasnodar), Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo), Kento Hashimoto (Rostov), Aleksandr Erokhin (Zenit) Konstantin Kuchaev (CSKA Moscou), Krépin Diatta (Club de Bruges), Hans Vanaken (Club de Bruges), Kaveh Rezaei (Charleroi), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Đorđe Despotović (Rubin Kazan) Andrea Belotti (Torino), Francesco Caputo (Sassuolo), Danilo (Twente), Lassina Traoré (Ajax Amsterdam), Henk Veerman (Heerenveen), Radamel Falcao (Galatasaray), Ilombé Mboyo (Courtrai), Vladyslav Kulach (Vorskla Poltava) et Romelu Lukaku (Inter Milan) suivent avec 5 buts.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 10 buts en 5 matches (367 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 8 buts en 8 matches (593 minutes)

3) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) - 7 buts en 5 matches (378 minutes)

4) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) - 7 buts en 6 matches (520 minutes)

5) Raphael Holzhauser (27 ans/Autriche/Beerschot) - 7 buts en 10 matches (869 minutes)

6) Christian Noboa (35 ans/Équateur/Sochi) - 7 buts en 11 matches (979 minutes)

7) Andrej Kramaric (29 ans/Croatie/Hoffenheim) - 6 buts en 3 matches (270 minutes)

8) Kylian Mbappé (21 ans/France/Paris Saint-Germain) - 6 buts en 4 matches (360 minutes)

9) Patson Daka (22 ans/Zambie/RB Salzbourg) 6 buts en 5 matches (305 minutes)

10) Jamie Vardy (33 ans/Angleterre/Leicester) - 6 buts en 5 matches (385 minutes)