Depuis mardi, l'inquiétude est le sentiment le mieux partagée chez les sénégalais férus du ballon rond. La participation de Sadio Mané à la coupe du monde est incertaine en raison d'une blessure. Son oncle Ibrahima Touré a décrit l'atmosphère qui prévaut chez le numéro 11 des lions, à Bambali. De l’amertume diluée dans un frêle espoir, semble-t-il dire.

«On a appris la nouvelle comme tout le monde. C’est un sentiment de détresse. Mais on a un grand espoir qu'avec l’aide de DIEU, Sadio pourra être avec ses coéquipiers au Qatar. Effectivement Sadio est blessé, mais on ne peut confirmer s’il va jouer. Continuons à prier pour lui», a indiqué Ibrahima Touré, l'oncle du joeur.



Ce qu'il demande aux sénégalais, c'est de prier: «Sadio est confiant. Il n’est pas découragé parce que c’est un professionnel. Quand vous êtes un professionnel, vous pouvez être aujourd’hui en forme et demain être en méforme. Peut-être que DIEU nous accompagnera pour qu’il soit rétabli avant la coupe du monde. Incha Allah, nous continuerons de prier ensemble. 17 millions de sénégalais, si on prie ensemble, Sadio va jouer la coupe du monde.»

