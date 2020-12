jeudi 17 décembre 2020 • 2211 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le ministre des Sports, Matar Bâ en compagnie de l’épouse et des enfants de Papa Bouba Diop étaient au centre de l’académie Génération Foot à Déni Biram Ndao, ce jeudi, selon un communiqué du Ministère.

"Accueillis par le Président Mady Touré et le Directeur de la communication, Talla Fall, les hôtes ont pu se rendre compte des gros investissements qui été ont faits dans ce centre. Le ministre Matar Ba et la famille de l’ex international décédé il y a quelques semaines, ont visité les locaux, les terrains de foot du centre et notamment le lycée Bernard Serin qui a été ouvert depuis deux ans", ajoute le communiqué.

Aron veut suivre les pas de son défunt père

Et de préciser : "Au cours de la visite, le fils de feu Papa Bouba DIOP, Aron DIOP (14 ans) a émis le vœux d’intégrer l’Académie pour suivre les pas de son père afin de devenir un grand footballeur et même international sénégalais."

Ce qui n'a pas tardé à se concrétiser puisque "cette requête a été acceptée avec beaucoup de plaisir par le Président Mady Touré qui a pris la décision de l’intégrer au sein du centre."