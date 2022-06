mercredi 22 juin 2022 • 2229 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Bayern Munich a présenté son top transfert de l'été, Sadio Mané (30 ans). L'international sénégalais a signé un contrat avec les champions d'Allemagne jusqu'en 2025, contre 40 millions d'Euros (26 milliards FCFA). Ci-dessous morceaux choisis de sa conférence de presse de ce mercredi.

La ville de Munich



"Je suis ici depuis deux jours, j'ai parlé à beaucoup de fans. J'aime vraiment cette ville et je suis heureux d'y vivre. "J'ai été autorisé à jouer en Autriche, en France et en Angleterre. Maintenant, je suis content de pouvoir jouer en Allemagne. J'ai toujours travaillé dur pour jouer dans les plus grands clubs. Le FC Bayern en fait partie."



Son positionnement et sa condition physique



"Je peux jouer à plusieurs postes. Mais j'espère que l'entraîneur me relèvera en attaque », s'amuse la nouvelle star du Bayern. Bien sûr, il faut un peu de chance. J'ai toujours dédié ma vie au football, je prends soin de mon corps. Je travaille dur pour être en forme."



Les attentes



"C'est important, mais je suis plus concentré sur mon poste et mon engagement. Je vais faire de mon mieux, je veux marquer beaucoup de buts et fournir des passes décisives. Ensuite, nous verrons si je peux le faire."



Discussion avec Bouna Sarr



"J'ai parlé à Bouna Sarr du FC Bayern en équipe nationale. Il était très content que je sois venu."



Müller



"Il a l'air d'être un gars sympa, mais je ne le connais pas encore très bien. J'ai hâte de faire connaissance avec tout le monde et de rejoindre l'équipe dès que possible."



Son numéro



"Nous n'en avons pas encore parlé. Bien sûr, il y a beaucoup de chiffres. Je prendrai ma décision quand le moment sera venu."



Liverpool



"J'ai passé six années merveilleuses à Liverpool, avec des gens fantastiques. Bien sûr, personne n'en était content, mais cela fait partie de la vie. Je cherchais un nouveau défi après huit ans en Premier League. Klopp est Klopp, vous le connaissez tous. Bien sûr, il voulait me garder là-bas. C'est un gars formidable, il a compris ma situation. Je ne souhaite à Liverpool que le meilleur."



Le Sénégal



"En tant que joueur, tu représentes toujours ton pays. Nous, les Sénégalais, essayons toujours de représenter nos couleurs de la meilleure façon possible. Bien sûr, je veux rendre tout le monde fier dans mon pays d’origine."

