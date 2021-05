mercredi 12 mai 2021 • 439 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le Paris Saint-Germain sous pression avant son match de Coupe de France, Manchester City sacré champion d'Angleterre et Lionel Messi en discussions avec le Barça pour prolonger, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé attendus au tournant

Éliminés de la Ligue des Champions la semaine passée, les joueurs du PSG vont tenter de se racheter en Coupe de France, ce soir sur la pelouse de Montpellier. «La coupe aux petites oreilles» titre d'ailleurs L'Équipe en Une de son édition du jour. Un des seuls trophées qui paraît encore atteignable pour les Parisiens alors que le titre en Ligue 1 semble leur glisser entre les doigts au fil des semaines. De son côté, Le Parisien évoque un Kylian Mbappé attendu en sauveur sur la pelouse de la Mosson. Absent face à Manchester City puis face à Rennes, le champion du monde a beaucoup manqué et cela s'est vu. Le Français dont l'avenir est toujours en suspens, lui qui n'a toujours pas prolongé et dont les rumeurs l'envoyant au Real Madrid la saison prochaine ne désenflent pas. Et à en croire les informations du quotidien madrilène AS, ce matin, la prolongation de Neymar pourrait jouer en la faveur des Madrilènes, puisque Paris ne voulait absolument pas perdre ses deux stars cet été. Le Real a désormais les cartes en main et même si officiellement il n'y aurait pas de discussion entre les clubs, AS ajoute qu'en interne, ça négocie bet et bien. Affaire à suivre...

Manchester City sacré sans jouer

Manchester City a officiellement été titré, hier soir. Une couronne acquise sans jouer, après la défaite (1-2) de Manchester United face à Leicester, hier. «Champions» titre sobrement The Guardian en Une de son édition Sport du jour. Un nouveau titre de champion pour Guardiola et ses hommes, mais surtout l'un des plus compliqués à en croire le technicien catalan. Des propos repris en Une du Daily Telegraph ce matin, qui ajoute que ce cinquième titre pour les Citizens a été acquis après une année où les blessures et les cas de covid n'ont pas épargné les Skyblues. Enfin, la presse locale salue également la performance de City. À l'image du Manchester Evening News qui, lui aussi, titre «Champions» en Une de son édition du jour. Une couverture qui montre bien que ces dernières saisons, la ville de Manchester tend plus au bleu clair qu'au rouge...

Laporta met les barbelés autour de Messi

C'est un feuilleton qui dure depuis presque un an, mais SPORT annonce, ce matin, le début des discussions entre le clan Messi et le FC Barcelone pour une prolongation. «Le Barça et Messi négocient», titre le quotidien catalan en Une de son édition du jour. Des négociations qui auraient donc débuté entre Jorge Messi, le père du joueur, et Joan Laporta, le président du club. Et selon les indiscrétions du journal, les sensations seraient plutôt bonnes entre les deux parties et pourraient aboutir assez rapidement à un accord. Une nouvelle qui devrait mettre fin à la rumeur Lionel Messi au PSG cet été.

Footmercato