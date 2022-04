samedi 30 avril 2022 • 426 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alors qu'il lui reste encore quatre matches, le Real Madrid vient d'être sacré Champion d'Espagne ce samedi grâce à sa victoire contre l'Espanyol (2-0). Les Merengues en sont désormais à 35 sacres en Liga, soit neuf de plus que le rival barcelonais.

Presque un an en arrière, la tristesse était présente du côté du Real Madrid ou encore du FC Barcelone. Car la saison dernière, l'Atlético de Madrid avait devancé les deux mastodontes espagnols pour remporter la Liga 2020-2021 avec deux petits points de plus que les Merengues. Frustrant. Mais cette fois-ci, la Casa Blanca a repris son dû. Opposée à l'Espanyol Barcelone ce samedi après-midi à l'occasion de la 34e journée de Liga, la formation de Carlo Ancelotti s'est imposée 2-0 pour s'assurer ce titre de Champion d'Espagne !



À quelques jours du match retour de Ligue des champions face à Manchester City, Carlo Ancelotti avait décidé d'aligner une équipe totalement remaniée ce samedi après-midi. Modric, Courtois et Casemiro (en tant que défenseur central) étaient les cadres alignés sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Pour le reste, des nouveaux visages comme Vallejo, Mariano Diaz ou Ceballos débutaient. Et devant, c'est le jeune Rodrygo Goes qui a régalé. Dans une première période assez monotone, le Brésilien s'est illustré avec un doublé sur ses deux seules occasions. Deux frappes du droit qui ne laissaient aucune chance à Diego Lopez (32e, 42e). De quoi assurer définitivement le titre à son équipe.



Au retour des vestiaires, Marco Asensio y allait également de son but pour conforter et sceller une bonne fois pour toute la victoire du Real Madrid et donc son sacre. Après une belle récupération haute de Camavinga, l'international espagnol concluait du droit et venait inscrire son 10 buts en Liga. Et le spectacle n'allait pas s'arrêter là. Car que serait un match du Real sans un but de l'inévitable Karim Benzema ? Tout juste entré en jeu, le Français profitait d'un bon service de Vinicius pour inscrire le quatrième but du match (80e), son 42eme cette saison à titre personnel. Le score ne bougera plus au terme d'une fin de match où les joueurs madrilènes auront surtout profité de la belle ambiance dans le stade pour savourer ce sacre en Liga avant d'aborder le match décisif en C1 face à City.



La paire Vinicius Jr-Benzema en feu



Si le travail a bien été fini il y a quelques minutes, le Real Madrid a surtout réussi à se détacher bien avant grâce à de belles performances et surtout des hommes bien en forme. Forcément, on pense tous à Karim Benzema. Sur un nuage depuis le début de l'exercice dans toutes les compétitions, l'avant-centre français est tout simplement le meilleur buteur et le co-meilleur passeur (avec Ousmane Dembélé) de Liga cette saison avec 26 buts (11 de plus qu'Enes Ünal son poursuivant) et 11 caviars. Des statistiques tout simplement affolantes pour l'ancien Gone qui semble bien positionné pour remporter le Ballon d'Or en fin d'année, d'autant plus si la Ligue des Champions 2022 s'ajoute à son palmarès dans quelques semaines.



Sur le plan offensif, l'éclosion de Vinicius Jr a également beaucoup aidé le club madrilène. Le feu follet brésilien, hyperactif dans son couloir gauche, a eu une incroyable entente avec KB9 et ses autres partenaires. Le meilleur dribbleur de Liga (87 dribbles) a lui aussi trouvé le chemin des filets à 14 reprises pour également 9 passes décisives. Mais c'est toute une équipe qui est au sommet de l'Espagne et il ne faut pas oublier les autres lignes. Les milieux de terrain ont encore été étincelants quand la charnière centrale Militao-Alaba a vite réussi à faire oublier Sergio Ramos et Raphaël Varane, partis tous les deux l'été dernier.



Un sacre en C1 à aller chercher



Dernier rempart de la Casa Blanca, Thibaut Courtois a aussi réalisé quelques miracles dans les cages madrilènes en 2021-2022. Parfois critiqué, le Belge a répondu à ses détracteurs de la meilleure des manières, sur le pré donc. Des joueurs en forme qui ont tous contribué à ce sacre amplement mérité sur le plan statistique. 25 victoires pour six nuls et seulement trois défaites (Barça, Getafe, Espnyol), mais avant tout la meilleure attaque (73 buts marqués) et la deuxième meilleure défense derrière le FC Barcelone (29 buts encaissés, 28 pour le FCB) : les chiffres du Real Madrid en Liga sont assez remarquables.



Le titre en Liga désormais acquis, Karim Benzema et ses partenaires n'en ont cependant pas fini avec leur saison. Hormis les quatre matches encore à disputer en Liga, la Casa Blanca a une demi-finale retour de Ligue des Champions ultra-importante à jouer mercredi contre Manchester City (défaite 4-3 à l'aller). Avec donc une potentielle finale derrière au Stade de France de Saint-Denis contre Liverpool ou Villarreal. Place à la fête à Madrid, mais pas trop tout de même puisque le choc face aux Citizens approche à grands pas.



