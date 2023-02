jeudi 9 février 2023 • 158 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a animé une conférence de presse, ce jeudi, à son siège, pour évoquer plusieurs sujets dont le sacre de l'équipe nationale A' au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022.

"Il y a eu des signes avant-coureurs comme une bonne programmation et une régularité des compétitions", a relevé le directeur exécutif de la Ligue pro, Amsatou Fall. Selon lui, le sacre des hommes de Pape Thiaw est tout simple le fruit de "la compétitivité" des joueurs du championnat national. "Ça c’est extrêmement important. Sur les 13 matchs de la phase aller, nous en avons disputé 11. Nous n’avons pas senti, une seule fois, durant ce CHAN, un déficit sur le plan physique ou mental", a analysé Amsatou Fall, indiquant que "quand tu es fatigué, mentalement, tu n’es plus lucide. Au contraire, nous avons vu une équipe engagée, disciplinée, qui a eu beaucoup d’envie."



Le Directeur exécutif de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a par ailleurs fait un clin d'œil aux centres techniques Youssoupha Ndiaye de Gueréo et Jules François Bocandé de Toubab Dialao, qu'il considère les tanières prolifiques. "C’est le lieu de féliciter la Fédération qui a compris que nous perdions beaucoup d’argent en logeant dans des hôtels. Nous avons vu également nos équipes U17, U20, U23 et locales s’entraîner comme un club", a-t-il magnifié. Et d'ajouter : "Ils restent parfois deux à mois ensemble. S’y ajoute que c’est la première fois qu’on joue un CHAN en pleine saison, les autres éditions avaient toujours lieu en fin de saison", a relevé le Directeur exécutif face aux médias. "Ce qui coïncidait avec le départ de beaucoup de joueurs, tu peux faire un à deux matchs en phase préliminaire et ne plus retrouver cette équipe. Ici tous les joueurs sont restés", a-t-il conclu, annonçant la reprise des championnats de Ligue 1 et 2, le week-end prochain, après une pause durant la période du CHAN remporté par le Sénégal.





