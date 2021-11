vendredi 19 novembre 2021 • 197 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Depuis qu'il est nommé sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé a utilisé 84 joueurs. Six ont disputé le plus de matchs sous l'ère Cissé, renseigne le compte Instagram dédié à l'équipe nationale de football du Sénégal.

En six ans, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal a cheminé avec plusieurs dizaines de Lions avec ses 67 matchs. Depuis 2015, 84 joueurs sont passés par lui. Et si certains ne sont plus convoqués, d'autres continuent de porter le maillot national. A l'image de six cadres même si le dernier de la liste a raté les deux derniers rassemblements des Lions pour manque de club :



Gana Gueye : 57 matchs (4546 minutes)



Sadio Mané : 55 matchs (4530 minutes)



Cheikhou Kouyaté : 53 matchs (4051 minutes)



Koulibaly : 52 matchs (4513 minutes)



Ismaïla Sarr : 40 matchs (2779 minutes)



Lamine Gassama : 36 matchs (2735 minutes)

