iGFM (Thies) Nous vous proposons les plus belles images de la première séance d'entraînement des Lions du Sénégal à Thies, ce lundi, avant la réception du Togo, ce 1er septembre, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Douze Lions étaient présents à cette premier galop, au stade Lat Dior. Une séance en direction des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Sadio Mané, Edouard Mendy, Nampalys Mendy, Lopy, Seyni Dieng, Moustapha Name, Loum Ndiaye, Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye, Moutarou Baldé, Pape Abou Cissé et Famara Diédhiou sont les joueurs qui ont pris part à ce premier galop sur la nouvelle pelouse du stade Lat Dior. Le 1er septembre, les Lions accueilleront le Togo avant de se déplacer au Congo Brazzaville pour jouer six plus tard.

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux à Thies)