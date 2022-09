mardi 13 septembre 2022 • 185 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Real Madrid a publié, sur son site officiel, ses résultats financiers XXL.

Le Real Madrid est un club qui se porte bien. Capable de snober le mercato pour le bien de ses finances, la Casa Blanca vient de publier sur son site officiel ses résultats financiers. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont bons.



Plus de 300 milliards FCFA comme patrimoine net



Les Merengues ont bouclé l’exercice 2021/2022 avec un bénéfice de 13 M€ (8 milliards FCFA). Mais ce n’est pas tout. Son patrimoine net est aujourd’hui évalué à 546 M€ (300 milliards FCFA), son plus haut total depuis le début des années 2000. Enfin, sa trésorerie s’élève à 425 M€ (278 milliards FCFA), sans prendre en compte le projet du nouveau stade.