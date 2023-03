jeudi 23 mars 2023 • 370 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les travaux du Stade Demba Diop ont été lancés, ce jeudi, par la Secrétaire Générale de la FIFA, FATMA Samoura.

C'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle pour le football sénégalais plus particulièrement celui des Dakarois. Fermé depuis 2017 après le drame qui avait causé huit morts, lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'US Ouakam et le Stade de Mbour, le stade Demba Diop sera bientôt fonctionnel. En effet, les travaux ont été lancés, ce jeudi, par la Secrétaire Générale de la FIFA, FATMA Samoura. Le coût global du projet dépasse les cinq milliards de FCFA. Mieux, la FIFA va contribuer à un peu plus de 3 millions de dollar.



L'autre bonne nouvelle est que la capacité du Stade Demba Diop qui était de 14 500 places va passer à 20000. Ce qui devrait permettre aux sélections nationales d'y recevoir leurs adversaires également hormis les matchs de championnat qui y seront disputés. Les travaux vont durer 12 mois.