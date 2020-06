Liga : le Barça reste muet sur le terrain du Séville FC, occasion à saisir pour le Real Madrid

iGFM-(Dakar) Le FC Barcelone a été accroché au terme d’un match terne sur le terrain de Séville FC, ce vendredi (0-0). Les Blaugranas pourraient voir revenir le Real Madrid à leur hauteur en tête du classement, dimanche.

Le match : 0-0

Le final haletant du Championnat d’Espagne pourrait encore gagner en intensité ce week-end. Le FC Barcelone a été accroché sur le terrain du Séville FC ce vendredi dans un match fermé (0-0), et cette contre-performance laisse l’occasion au Real Madrid de revenir à égalité de points en haut du classement en cas de succès, dimanche, sur le terrain de la Real Sociedad (22 heures). Le Séville FC, troisième, compte trois points d’avance sur l’Atlético de Madrid.

Le coach catalan Quique Setién avait fait le choix de laisser Antoine Griezmann sur le banc au coup d’envoi, pour aligner Luis Suarez et Martin Braithwaite aux côtés de Lionel Messi en attaque, et on peut se laisser à penser que l’absence du Français a joué en sa faveur, tant le Barça a été médiocre sans lui. Les Blaugranas ont éprouvé de grandes difficultés à déstabiliser le bloc andalou. Hormis un tir de Suarez (3e) et un coup franc de Messi sauvé de la tête par l’ancien Bordelais Jules Koundé (21e) – qui avait lui-même eu la plus belle occasion sévillane de la première période peu avant (11e) – la première période a cruellement manqué d’initiatives.