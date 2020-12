Habib Diallo a décollé

Strasbourg a pris huit points sur les quatre derniers matches, et la bonne forme de sa recrue phare Habib Diallo y est forcément pour quelque chose. Auteur d'un but à Nantes (4-0) et d'une passe contre Metz (2-2), son ancien club, l'attaquant a combiné les deux, mercredi, à Angers (2-0), ouvrant le score et offrant un but à Ajorque. L'international sénégalais en est déjà à cinq réalisations et trois passes décisives, cette saison.