samedi 20 mars 2021 • 118 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Après un match maîtrisé, le club de la Principauté s'impose largement (4-0) face à une équipe stéphanoise débordée. Les hommes de Niko Kovac reviennent à une longueur du podium avant le choc entre l'OL et le PSG.

En ouverture de la 30ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne accueillait l'AS Monaco à Geoffroy-Guichard. Victorieux à Angers (1-0) le week-end dernier, les Verts pouvaient se rapprocher de la première partie de tableau en cas de succès ce soir. Côté monégasque, le nul concédé à domicile face au LOSC (0-0) dimanche dernier reléguait les hommes de Niko Kovac à quatre points du podium. Une victoire dans le Forez devenait donc impératif pour recoller sur l'Olympique Lyonnais avant le choc face au PSG. Pour cette affiche de 21 heures, Claude Puel alignait un 3-4-1-2 avec Boudebouz en soutien du duo Khazri, Bouanga en attaque. Kovac optait pour un 4-4-2 classique avec Jovetic et Volland en pointe.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Dès l'entame, l'AS Monaco prenait le contrôle du jeu et la belle volée de Jovetic heurtait la transversale (6e). L'ASM obtenait un penalty quatre minutes plus tard suite à une faute de main de Debuchy sur une tête de Jovetic dans la surface (10e). Malheureusement pour l'attaquant monténégrin, sa tentative heurtait le montant de Basic (11e). Ce n'était que partie remise pour l'intéressé qui décantait la situation pour son équipe. Sur une déviation de Tchouaméni, Jovetic éliminait son adversaire et décochait une belle frappe qui se logeait dans le petit filet (0-1, 13e).





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Krépin devient le 100e buteur sénégalais en Ligue 1 depuis 1970





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Après une entame calamiteuse, les Verts tentaient de sortir la tête de l'eau. La rencontre perdait en qualité et les deux équipes ne se procuraient plus d'opportunités hormis une tête de Jovetic sur corner qui ne trouvait pas le cadre (43e). Au retour des vestiaires, Claude Puel tentait un coup de poker avec l'entrée d'Abi à la place de Trauco (46e). Malheureusement pour les Verts, cela ne suffisait pas pour inverser la tendance. Sur un contre, Tchouaméni décalait Golovin qui remisait dans la surface pour le jeune milieu de terrain monégasque qui d'une lourde frappe catapultait le ballon au fond des filets (0-2, 55e).





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Les hommes de Niko Kovac maîtrisaient les événements et assénaient le coup de grâce. Sur un ballon perdu par Neyou, Diop surgissait et trompait Basic d'une petite louche bien sentie (0-3, 64e). Le calice jusqu'à la lie pour l'ASSE qui rendait les armes une quatrième fois dans cette soirée cauchemardesque. Sur la gauche, Volland centrait pour Fabregas dans la surface. Le milieu espagnol décalait Diatta dont la volée trompait Bajic (0-4, 76e). Krépin Diatta devient le 100e buteur sénégalais en Ligue 1 depuis 1970.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Grâce à son dix-huitième succès de la saison en Ligue 1, l'AS Monaco revient à une longueur de l'Olympique Lyonnais au classement.





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">



Avec Footmercato





style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">