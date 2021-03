vendredi 19 mars 2021 • 118 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Le syndicat des joueurs s’oppose à la décision de la Ligue de football professionnel de ne pas libérer les internationaux pour les matchs de qualifications pour la CAN 2021.

Le bras de fer ne fait que commencer. Au lendemain de la décision de la Ligue de football professionnel de ne pas libérer les internationaux africains évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 pour les matchs de qualifications pour la CAN 2021 (du 22 au 31 mars), en raison de la crise sanitaire imposant une septaine à leur retour en France, le syndicat des joueurs est passé à l’attaque. Dans un communiqué, l’UNFP affirme partager « la légitime incompréhension des footballeurs internationaux autres que français » et « comprend leur détresse, partage leur colère, notamment manifestée auprès d’elle par les sept joueurs lyonnais concernés ». Parmi eux l’Algérien Islam Slimani, le Camerounais Karl Toko-Ekambi ou l’Ivoirien Maxwell Cornet qui n’ont pas encore l’assurance de disputer la compétition continentale.





« Ces décisions témoignent aujourd’hui d’une discrimination que l’Etat français ne peut continuer à porter et dont il doit, au contraire, se départir dans les plus brefs délais, poursuit le communiqué de l’UNFP. Au-delà des valeurs d’égalité, sur lesquelles reposent les fondements même de la République, il est aussi question ici d’équité des compétitions, qui ne saurait être réglée ailleurs que sur le terrain. »





Sur Twitter, Bruno Génésio, le nouveau coach de Rennes, s’est également offusqué de cette décision. « Peut-être que la meilleure des solutions serait de reporter la journée (NDLR : de Ligue 1) après la trêve pour que tous les joueurs puissent partir, car je ne vois pas pourquoi les internationaux français pourraient partir en sélection et pas les Africains, indique l’ancien entraîneur de Lyon. Je ne trouve pas ça logique ni correct. » Une autre solution serait de reporter les rencontres prévues sur le sol africain.





Le syndicat ne comprend pas pourquoi les joueurs africains ne sont pas traités de la même façon que leurs homologues européens qui pourront, eux, rejoindre prochainement leurs sélections pour les matchs de qualification au Mondial 2022. Les joueurs sud-américains ont vu les matchs de qualification du prochain Mondial reportés, s’évitant au passage un casse-tête avec les nombreuses stars évoluant en Europe (Neymar, Lionel Messi…). Reste à savoir si la réaction du syndicat fera infléchir les instances. Mais le temps presse.





Le Parisien





