samedi 27 mars 2021 • 134 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Malgré le nul (0-0) concédé à domicile, samedi, lors du choc de la 12e journée de Ligue 1, Teungueth FC reste leader au classement.

Ce derby coïncidait avec le retour du public dans les stades un an après à cause de la pandémie. Dans un stade Ngalandou Diouf à moitié pleine, les deux équipes n'ont pu profiter de l'ambiance pour faire bouger les filets. Teungueth FC a été plus dangereux mais n'a pu concrétiser ses occasions. Score final, TFC et Génération Foot se quittent sur un résultat nul (0-0), qui arrange les deux formations puisqu'au même moment, l'As Douanes et Diambars n'ont pas gagné respectivement contre As Pikine(1-1) et Casa Sports (1-1). Les Rufisquois sont toujours leaders avec 21 points+9 devant As Douanes (2e, 21 points+6) et Génération Foot (3e, 20 points+5).

Parmi celles qui ont joué ce samedi, le Jaraaf est la seule équipe qui a gagné. C'était face au CNEPS (1-0).

Cette 12e journée sera bouclée, ce dimanche avec trois rencontres. Ndiambour-Stade de Mbour, Mbour PC-Niary Tally et US Gorée-Dakar Sacré-Coeur.