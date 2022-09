dimanche 11 septembre 2022 • 1785 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Casa Sports a battu (1-0) la JS Kabylie, dimanche soir, au stade Lat Dior de Thiès, en match comptant pour le premier tour préliminaire de la ligue africaine des Champions.

Le but du Casa a été inscrit par Yaya Sané à la 65e minute de jeu. La frappe à rebond de ce dernier n'a donné aucune chance au gardien de but du club algérien. Mais le Casa a eu quelques frayeurs notamment sur le pénalty manqué par l'attaquant de la JS Kabylie en début de seconde période. C'est une panenka non réussie qui a d'ailleurs frusté le staff technique de l'équipe adverse. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec cette victoire sur la plus petite des marques, le Casa Sports prend une bonne option à domicile avant la manche retour prévue la semaine prochaine en Algérie.