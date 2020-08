Ligue des Champions : tout ce qu’il faut savoir avant la finale

iGFM-(Dakar) Le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich, cinq fois vainqueur, lors de la finale de l’UEFA Champions League 2019/20 à Lisbonne, ce dimanche 23 août 2020 (19h GMT).

Formules possibles

Paris : Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di María, Neymar, Mbappé

Bayern : Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perišić, Müller, Gnabry; Lewandowski

Douteux : Boateng (musclé), Pavard (cheville)

Rencontrez les équipes

Classement UEFA Paris : 7

Cette saison: P10 W8 D1 L1 F25 A5

Comment ils sont arrivés ici:

Cinq derniers matchs:

Meilleur buteur WWDWW : Mauro Icardi, Kylian Mbappé (5)

Saison dernière: huitièmes de finale de

Coupe d’Europe: finale (2019/20)

Classement de l’UEFA Bayern : 1

Cette saison: P10 W10 D0 L0 F42 A8

Comment ils sont arrivés ici:

Cinq derniers matchs:

Meilleur buteur WWWWW : Robert Lewandowski (15)

Saison dernière: quart de finale

meilleur résultat de la Coupe d’Europe: vainqueurs x5 (le dernier en 2012/13)

Rencontres précédentes

Les huit précédentes rencontres de Paris et du Bayern en compétition européenne se sont déroulées en phase de groupes de l’UEFA Champions League.

Qui remportera la finale: Paris ou Bayern? Paris Bayern

Paris : W5 D0 L3 F12 A11

Bayern : W3 D0 L5 F11 A12

Paris v Bayern: leurs précédentes rencontres

05/12/17 : Bayern 3-1 Paris (Lewandowski 8, Tolisso 37, 69; Mbappé 50)

27/09/17 : Paris 3-0 Bayern (Dani Alves 2, Cavani 31, Neymar 63)

18/10/00 : Bayern 2-0 Paris (Salihamidžić 3, Paulo Sérgio 89)

26/09/00 : Paris 1-0 Bayern (Laurent Leroy 90)

05/11/97 : Paris 3-1 Bayern (Gava 17, Maurice 73, Leroy 75 ; Babbel 28)

22/10/97 : Bayern 5-1 Paris (Elber 4, 73, Jancker 21, 47, Helmer 51; Simone 48)

23/11/94 : Bayern 0-1 Paris (Weah 80)

14/09 / 94 : Paris 2-0 Bayern (Weah 39, Bravo 80)

Le point de vue des journalistes

Chris Burke, journaliste parisien : Ils ont peut-être échoué, mais Lyon a rendu une grande faveur à ses rivaux nationaux mercredi – en supprimant l’aura d’invincibilité du Bayern. Paris aura vu la deuxième demi-finale se lécher les lèvres sur la haute ligne défensive allemande et se soutenir pour enterrer les chances manquées à l’OL. Ayant ajouté la croyance et l’unité à leur talent évident, les hommes de Thomas Tuchel semblent prêts à s’asseoir sur le trône des champions d’Europe, et battre le Bayern pour y arriver dissiperait tout doute sur le fait qu’ils méritent la couronne.

Jordan Maciel, journaliste du Bayern : Le Bayern et Paris se rencontrent dans un affrontement de triples espoirs. Avec les deux équipes dotées d’un tel talent offensif, c’est un jeu qui pourrait être décidé par l’équipe qui défend le mieux. Tuchel prendra note de la façon dont Barcelone et Lyon ont trouvé des moyens d’exploiter la ligne arrière du Bayern, bien que sans succès, tandis que l’approche de Hans-Dieter Flick sera claire: se concentrer, appuyer dès la première seconde et marquer tôt. En bref: plus de la même chose.

Ce que disent les entraîneurs

Thomas Tuchel, entraîneur de Paris : « Ils sont sur un parcours unique en ce moment. C’est un mélange de jeunes joueurs qui ont faim et ils ont aussi de l’expérience avec des militants chevronnés dans le camp. Je parle beaucoup avec Keylor Navas [en tant qu’ancien gagnant] et nous avons aussi Ángel Di María et Neymar qui ont remporté cette compétition. C’est un léger avantage pour le Bayern qu’ils ont l’habitude d’être impliqués dans des finales comme celle-ci. Cependant, ce ne sera pas un avantage décisif . »

Hans-Dieter Flick, entraîneur du Bayern : « Nous allons essayer de produire notre meilleure performance là-bas et jouer notre meilleur football. Seulement si nous sommes capables de le faire, si nous sommes tous à 100% en termes de performances. , serons-nous capables de gagner le match. Ils n’ont concédé que cinq buts en Ligue des champions, le moins dans la compétition, donc cela signifie que leur ligne arrière fonctionne comme leur ligne de front. Nous avons un plan de match et j’espère que nous pouvons exécutez-le. »

Pedigree final

• Paris est le 41e club à participer à la finale de la Coupe d’Europe; ils deviendraient le 23e à le gagner. Ils ont remporté l’une de leurs trois finales européennes précédentes:

Coupe des vainqueurs de coupe UEFA 1997 : 0-1 contre Barcelone Super Coupe de l’UEFA

1996 : 2-9 agg contre Juventus (1-6 h, 1-3 a) Coupe des vainqueurs de coupe UEFA

1996 : 1-0 contre Rapid Wien

• Le Bayern cherche à rejoindre Liverpool après six victoires en Coupe d’Europe et à devenir le troisième club le plus titré de l’histoire de la compétition derrière le Real Madrid (13 titres) et l’AC Milan (7). Le record du Bayern en finale de Coupe d’Europe est W5 L5:

2013 : 2-1 contre Borussia Dortmund (Wembley)

2012 : 1-1 contre Chelsea (3-4 aux tirs au but), Munich

2010 : 0-2 contre Internazionale Milano, Madrid

2001 : 1-1 contre Valence (5-4 pénalités) , Milan

1999 : 1-2 contre Manchester United, Barcelone

1987 : 1-2 contre Porto, Vienne

1982 : 0-1 contre Aston Villa, Rotterdam

1976 : 1-0 contre St-Étienne, Glasgow

1975 : 2-0 contre Leeds, Paris

1974 : 4-0 contre Atlético, Bruxelles (rejouer après match nul 1-1)

• Le Bayern a également remporté la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe 1967 et la Coupe UEFA 1996, et la Super Coupe de l’UEFA en 2013.

Et après?

Les vainqueurs de l’UEFA Champions League disputeront la Super Coupe de l’UEFA contre Séville, le vainqueur de l’UEFA Europa League, à Budapest, le jeudi 24 septembre. Paris et le Bayern sont déjà assurés de participer au tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League à Athènes le 1er octobre.

Remise des trophées de la finale de la Ligue des champions

La cérémonie de remise des trophées aura lieu après le coup de sifflet final sur le terrain.

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, remettra le trophée à l’équipe gagnante et remettra également les médailles aux joueurs et au personnel des deux équipes. La procédure de remise des trophées a été alignée avec les autorités locales. Tous les officiels impliqués dans la remise du trophée ont subi des tests COVID-19 et ne seront pas tenus de porter des masques.

Comme déjà annoncé avant les tournois finaux de la compétition interclubs de l’UEFA disputés au Portugal (UEFA Champions League), en Allemagne (UEFA Europa League) et en Espagne (UEFA Women’s Champions League), la direction et le personnel opérationnel de l’UEFA en contact avec les joueurs et le personnel du club participant ont été régulièrement testés tout au long du tournoi.

Avec UEFA