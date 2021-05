samedi 22 mai 2021 • 181 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national, Aliou Cissé fera face à la presse, mardi 25 mai 2021, dans un restaurant de Dakar, pour annoncer la liste des Lions du Sénégal qui devront disputer les deux prochains matchs amicaux, renseigne un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

L'instance précise que cette rencontre avec la presse est prévue à 10h00. Ce sera l'occasion pour l'entraîneur national d'annoncer sa liste devant les journalistes. Ce qui n'était plus arrivé depuis plus d'un an en raison de la pandémie.

L'équipe du Sénégal va affronter la Zambie et le Cap Vert respectivement les 05 et 08 juin 2021. Ces deux rencontres devraient avoir lieu, au stade Lat Dior de Thiès.