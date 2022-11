vendredi 11 novembre 2022 • 392 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Quatre Lions qui disputeront pour la première fois une Coupe du monde avec le Sénégal, ont réagi, sur Instagram, à leur convocation.

Formose Mendy : "Un plaisir de défendre mon pays à la Coupe du Monde"



"Un plaisir de défendre mon pays à la Coupe du Monde au Qatar. Merci pour vos messages d’encouragement, vos prières, vœux et conseils. Le travail continue avec humilité et sérénité ! Bonne chance à nous ! Vive le Sénégal !"



Ismail Jakobs : "Un rêve devenu réalité"



Pathé Ciss : "Une immense joie de pouvoir représenter ma nation"



"Une immense joie de pouvoir représenter ma nation pour la coupe du Monde au Qatar 2022. La Famille sera bien représentée."



Nicolas Jackson : "Fier de participer à cette Coupe du monde"



"Nous sommes très fiers d'annoncer et de féliciter @jackson.nj11 de faire partie de cette coupe du monde 2022 au Qatar !"

