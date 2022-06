mercredi 22 juin 2022 • 1956 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Même si le Bayern Munich n'a pas encore "officiellement" annoncé son arrivée, Sadio Mané sera bien un Bavarois la saison prochaine. Il a posé avec ses nouvelles couleurs hier après avoir effectué sa visite médicale réussie. L'occasion pour Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du club allemand, de dévoiler les coulisses de sa première rencontre avec l'international sénégalais.

"C’était dans mon jardin. Le Directeur technique, Marco Neppe et moi nous sommes assis avec Björn Bezemer (agent de Sadio Mané) et Daniel Delonga, agent qui représente Serge Gnabry. On parlait de son dossier car on souhaite prolonger notre collaboration avec Serge. C’est alors que le nom de Sadio Mané a été mentionné pour la première fois, car il est également représenté par Björn. Pendant les entretiens, je me suis dit : "Quelque chose est possible !’. Alors que Björn partait, je lui ai demandé quelles étaient vraiment les chances. Quand j’ai entendu que Mané rejetait toutes les tentatives de Liverpool de prolonger son contrat, j’ai été immédiatement intéressé."



"Deux jours plus tard, Julian Nagelsmann, Marco et moi étions dans un avion pour Liverpool. Pour moi, c’était immédiatement clair, s’il y avait vraiment une chance de signer Sadio Mané, j’étais prêt à y travailler jour et nuit. Julian (coach Bayern) était entièrement d’accord depuis le début. Sadio nous a reçu chez lui. Il était détendu en short et tenait une mangue. Il a souri et nous a accueilli avec un sourire. Il connaît un peu l’allemand de son séjour à Salzbourg. L’ambiance était bonne et nous avons eu une connexion depuis le début. Il y’avais un bon feeling."



Pour rappel, Sadio Mané va s’engager, ce mercredi, avec le Bayern, pour les trois ans. Il sera présenté dans la foulée.